Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Афганистана

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул. Этот беспощадный террористический акт еще раз подтверждает важность и необходимость решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшное зло. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших" - говорится в соболезновании главы государства.

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