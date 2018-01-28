Власти Афганистана объявили национальный траур по жертвам теракта в Кабуле

28 января 2018 11:05 (UTC+04:00)

Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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