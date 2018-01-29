В Бразилии в ДТП с автобусом погибли минимум семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Бразилии, еще 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на издание Excelsior.

По данным издания, инцидент произошел ранним утром недалеко от города Дианополис. Автобус после поворота врезался в грузовик. Он следовал из города Баррейрас. По словам водителя, у транспортного средства отказали тормоза.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. По данным источников газеты в медицинских службах, по меньшей мере один из раненых находится в тяжелом состоянии.

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