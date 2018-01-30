В Нигерии в ДТП погибли не менее 20 человек

30 января 2018 00:47 (UTC+04:00)

Не менее 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса недалеко от столицы Нигерии Абуджа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик. Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, причиной трагедии стала перегруженность автобуса.

По словам Ибрахима, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.

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