В Республике Корея подняли флаг КНДР на время Олимпиады

2 февраля 2018 18:10 (UTC+04:00)

Национальный флаг КНДР поднят на церемонии открытия Олимпийской деревни зимних Игр-2108 в Пхёнчхане. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское агентство Yonhap, передает ТАСС.

"Южнокорейское законодательство запрещает какую-либо демонстрацию красно-бело-синего флага КНДР, за нарушение предусмотрено лишение свободы до семи лет. Однако власти Республики Корея на этот раз сделали исключение на основании правил Международного олимпийского комитета, в соответствии с которыми государственные символы всех стран-участниц должны быть представлены на Играх. Следовательно, флаг КНДР разрешено вывешивать на соревнованиях, на церемониях награждения и в Олимпийской деревне. Болельщики также смогут поддержать атлетов, демонстрируя флаги", - сказали организаторы соревнований.

Северокорейская делегация воспользовалась этим решением и вывесила гигантский флаг республики, который закрыл три этажа здания, где сейчас проживают спортсмены из КНДР. Полотнище аналогичного размера вдохновляло атлетов из этой страны и в Бразилии. Южнокорейцы не стали украшать свою гостиницу государственными символами, а разместили плакат с надписью "Республика Корея будет помнить ваши усилия [атлетов]".

С понедельника в Пхёнчхане состоятся официальные церемонии приветствия спортсменов каждой страны-участницы. Будут подняты государственные флаги и исполнены национальные гимны. Южнокорейская сторона на мероприятия предоставит военный почетный караул, но он не будет отдавать дань уважения государственным символам КНДР. За него это сделают гражданские добровольцы, сообщила секретарь оргкомитета Ли Чжи Хе.

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