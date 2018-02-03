У берегов Африки пропал индийский танкер

3 февраля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Танкер с 22 индийскими моряками на борту исчез у берегов Бенина и уже более 48 часов не выходит на связь, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно данным, зарегистрированное в Панаме судно Marine Express перевозило порядка 13,5 тысячи тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Последняя информация о танкере поступила 31 января в 18.30 по индийскому времени, когда корабль пришвартовался в бенинском портовом городе Котону. С того дня связь с ним была потеряна.

Индийские власти полагают, что судно могло быть захвачено пиратами, которые попытаются присвоить груз себе или потребовать выкуп за моряков. Однако до настоящего времени эта версия не получила какого-либо подтверждения.

Как отмечает телеканал, министерство судоходства Индии обратилось к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего танкера и членов экипажа.

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