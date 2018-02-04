Афганские военные уничтожили не менее сотни боевиков за сутки

4 февраля 2018 11:40 (UTC+04:00)

Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 100 боевиков в ходе операций на территории страны за последние 24 часа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны Давлата Вазири, передает РИА Новости.

По данным телеканала, силовики провели операции против боевиков в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Вардак и Логар. В результате наступления военных было также изъято оружие террористов, о потерях среди представителей служб безопасности не сообщается.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "ИГ".

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