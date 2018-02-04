СМИ назвали причину аварии с поездом в США

4 февраля 2018 23:14 (UTC+04:00)

Пассажирский поезд компании Amtrak, при столкновении которого с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина погибли два человека и 116 пострадали, возможно, следовал по неправильному пути из-за неправильно установленных переводных стрелок, сообщает издание State со ссылкой на губернатора штата Генри Макмастера, передает РИА Новости.

Согласно контрольному органу, следователи пытаются установить, могли ли стрелки на железнодорожном пути быть установлены неправильно, из-за чего пассажирский поезд свернул с основного пути и столкнулся со стоящим грузовым составом.
Макмастер отметил, что грузовой состав был пустым и находился на погрузочном пути, когда произошло столкновение. Поезд Amtrak следовал со скоростью 80 километров в час в рамках установленного лимита в 95 километров в час.

"По-видимому, Amtrak был на неправильном пути", — приводит издание слова Макмастера.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов, погибли два человека, которые были сотрудниками Amtrak, 116 госпитализированы.

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