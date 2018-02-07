В Сахаре второй раз за зиму выпал снег

7 февраля 2018 10:15 (UTC+04:00)

В пустыне Сахара снова выпал снег, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Это уже второй снегопад в наступившем году — оба раза природное явление наблюдалось в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.

Как отмечает местное сетевое издание TSA, снег сходит на песчаные дюны пустыни второй год подряд. До этого его не было в регионе более 30 лет.

Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, а зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.

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