МИД Сирии назвал авиаудар коалиции военным преступлением

МИД Сирии направил два письма в СБ ООН и генеральному секретарю ООН с призывом осудить незаконные действия международной коалиции во главе с США в Сирии, назвав их военными преступлениями, передает РИА Новости.

В ночь на четверг сирийские ополченцы попали под обстрел международной коалиции в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор. В результате обстрела получили ранения 25 ополченцев.

"Новая агрессия, которая представляет собой военное преступление и преступление против человечества, является прямой поддержкой со стороны США террористов, направленной против суверенитета и целостности Сирии", — цитирует выдержки из письма сирийское национальное агентство САНА.

"Сирия требует осудить эту резню и привлечь к ответственности "международную коалицию" и принудить ее остановить преступления и агрессию, которые привели к гибели и ранению тысяч граждан, включая детей, женщин и стариков, а так же уничтожение инфраструктуры и материального имущества", — заявили в МИД.

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