Президент Южной Кореи назвал условия для визита в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия", сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

"Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", — приводятся в сообщении слова президента.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президент Мун Чжэ Ина "в кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, которая находится с визитом в Южной Корее.

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