На Тайване возросло число жертв землетрясения

10 февраля 2018 17:12 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване в субботу возросло до 16 человек, пострадали еще 280, при этом после четырех дней поисков два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, говорится в сводках центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 278 пострадавших.

Последние данные приводятся по состоянию на субботу 20.00 по местному времени (15.00 мск). Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.

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