В Афганистане боевик убил 16 членов проправительственного ополчения

11 февраля 2018 13:25 (UTC+04:00)

Боевик радикального движения "Талибан" убил 16 членов проправительственного ополчения в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным источников, боевик перед нападением внедрился в ряды ополченцев. После убийства террорист скрылся, похитив оружие и боеприпасы.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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