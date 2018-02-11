Египетская армия уничтожила 16 боевиков с начала крупной операции на севере Синая

11 февраля 2018 14:11 (UTC+04:00)

Подразделения египетской армии ликвидировали 16 боевиков с начала всеобъемлющей антитеррористической операции в северных и центральных районах Синайского полуострова, передает ТАСС со ссылкой на заявление ВС Египта.

В документе указывается, что боевые самолеты ВВС в ходе рейдов поразили 66 целей, которые служили штабами и укрытиями экстремистам на севере полуострова, а также "информационный центр" боевиков, где террористы получали средства связи для совершения вылазок против полицейских, военнослужащих и мирных жителей. Также говорится об уничтожении 11 внедорожников, нескольких десятков мотоциклов, используемых боевиками для передвижения в пределах региона, обнаружено несколько складов с оружием и боеприпасами. В первые дни кампании арестовано более 30 подозреваемых в прямом сотрудничестве с радикальными группировками.

Утром в пятницу армия и полиция Египта приступили к новой фазе антитеррористической операции, которая проводится на Синайском полуострове и в других районах страны, где действуют вооруженные группировки радикальных исламистов. Как объявил официальный представитель ВС АРЕ полковник Тамер ар-Рифаи, "вооруженные силы совместно с МВД начали масштабную операцию по уничтожению очагов терроризма и криминальных банд в ряде районов страны, в том числе на севере и в центре Синая, в Дельте Нила и в пустыне на западе страны".

В военной кампании на полуострове участвуют полевые армейские подразделения, силы МВД Египта, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы страны.

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