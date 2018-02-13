Венесуэла временно лишилась права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Венесуэла временно лишилась права голоса в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН из-за неуплаты взносов. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на источники во всемирной организации, передает ТАСС.

В прошлом году Венесуэла уже временно лишаласьправа голоса в ГА ООН из-за задержки с выплатой взноса. Однако затем южноамериканской стране вернули эту возможность после того, как она погасила часть задолженности.

Нормы, принятые в ООН, предусматривают лишение права голоса стран, которые не выплачивают в ее бюджет установленных средств. На сегодня по этой причине права голоса в ГА Объединенных Наций временно не имеют Центральноафриканская Республика, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гранада, Ливия, Суринам и Йемен.

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