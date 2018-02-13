Венесуэла временно лишилась права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

13 февраля 2018 10:21 (UTC+04:00)

Венесуэла временно лишилась права голоса в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН из-за неуплаты взносов. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на источники во всемирной организации, передает ТАСС.

В прошлом году Венесуэла уже временно лишаласьправа голоса в ГА ООН из-за задержки с выплатой взноса. Однако затем южноамериканской стране вернули эту возможность после того, как она погасила часть задолженности.

Нормы, принятые в ООН, предусматривают лишение права голоса стран, которые не выплачивают в ее бюджет установленных средств. На сегодня по этой причине права голоса в ГА Объединенных Наций временно не имеют Центральноафриканская Республика, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гранада, Ливия, Суринам и Йемен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие
Другие страны 04:46
Конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий - ООН
Арабские страны 11 февраля 06:35
Правительство Испании одобрило выдачу США бывшего члена правительства Венесуэлы
Европа 9 февраля 23:07
Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы
Другие страны 9 февраля 03:19
На борьбу с голодом в 26 странах требуется более миллиарда долларов
Другие страны 9 февраля 01:31
Туркменистан и Фонд ООН в области народонаселения обсуждают программу сотрудничества
Туркменистан 8 февраля 10:41
Эльчин Амирбеков: Баку может стать новой точкой назначения для всемирных выставок EXPO и вдохновить на это другие страны (ФОТО)
Общество 8 февраля 08:28
Избирком Венесуэлы назначил президентские выборы на 22 апреля
Другие страны 8 февраля 04:58
Таир Амирасланов стал послом азербайджанской кулинарии
Социум 6 февраля 17:00
Постпред России при ООН назвал основную задачу конгресса нацдиалога Сирии
Россия 3 февраля 15:29
ООН призвала Россию, Турцию и Иран увеличить усилия по деэскалации в Сирии
Турция 1 февраля 16:44
Мадуро сообщил о сроках начала продажи венесуэльской криптовалюты
Другие страны 31 января 13:54
Эмиссар ООН предупредил об угрозе "тотального коллапса" в секторе Газа
В мире 30 января 21:35
Лавров поблагодарил Иран, Турцию и ООН за работу по подготовке конгресса в Сочи
Россия 30 января 14:22
Туркменистан и ООН подписали соглашение об аренде помещений
Туркменистан 30 января 13:01
Трамп отметил роль и влияние Совбеза ООН в мире
США 30 января 03:03
Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога
Россия 29 января 11:13
ООН осудила атаки в Мали
Другие страны 27 января 02:55