На крупнейшей индийской судостроительной верфи прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

13 февраля 2018 11:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли, не менее 11 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего во вторник утром на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин (штат Керала), сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Zee News.

Согласно его данным, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ на нефтяной платформе, принадлежащей индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Точная причина аварии пока не установлена.

К настоящему времени все пострадавшие доставлены в близлежащие медучреждения, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают спасательные службы и пожарные расчеты, передает Zee News. Полиция ведет расследование случившегося.

11:10 (GMT+4) Взрыв прогремел на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин Cochin Shipyard Limited (штат Керала), погибли четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Причина взрыва к настоящему времени неизвестна. По данным агентства, сейчас на месте работают полиция и пожарные расчеты.

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