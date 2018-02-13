В Нигерии более 20 школьников погибли в результате ДТП

Автомобильная авария в Нигерии унесла жизни 22 школьников и водителя перевозившего их автобуса, который во вторник столкнулся с грузовиком, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Из 22 [погибших] учеников 12 были мальчиками и 10 девочками", - сообщил Кабир Ибрахим-Даура, представитель службы дорожного движения северного штата Кано, где произошла трагедия. Еще трое учащихся получили травмы.

По данным нигерийском газеты Daily Post, ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они должны были посетить редакцию местной радиостанции. Автобус и грузовик столкнулись из-за того, что водители обеих машин не рассчитали свои маневры, стараясь объехать выбоину на дороге, сообщает газета.

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