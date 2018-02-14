Аргентина выплатит почти $5 миллионов за информацию о подлодке "Сан-Хуан"

14 февраля 2018 23:43 (UTC+04:00)

Правительство Аргентины объявило о выплате 98 миллионов песо (около 4,9 миллиона долларов) за информацию, которая поможет обнаружить пропавшую в ноябре прошлого года подводную лодку "Сан-Хуан", передает РИА Новости.

Как говорится в опубликованном официальном бюллетене, по решению правительства Аргентины эти деньги получит тот, кто предоставит информацию и полезные сведения, которые приведут к установлению точного местонахождения пропавшей субмарины.

О предстоящей выплате как об одной из мер по поиску "Сан-Хуана" также сообщил родственникам пропавших моряков президент страны Маурисио Макри на встрече с ними 6 февраля.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны 29 января 04:26
Бывший вице-президент Аргентины вышел на свободу
Другие страны 13 января 07:39
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,9
Другие страны 8 января 08:54
В Аргентине сатанисты похитили из гроба тело младенца
Другие страны 7 января 19:26
В Аргентине жертвами ДТП стали пять пассажиров автобуса
Другие страны 29 декабря 2017 04:44
В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв
Другие страны 27 декабря 2017 22:45
В резиденцию президента Аргентины пытался попасть человек с самодельным оружием
Другие страны 26 декабря 2017 08:54
У берегов Папуа-Новой Гвинеи нашли пропавшую более 100 лет назад подлодку
Другие страны 21 декабря 2017 07:39
Число пострадавших в ходе протестов в Аргентине возросло до 162 человек (Обновлено)
Другие страны 19 декабря 2017 07:49
Глава ВМС Аргентины отправлен в отставку после исчезновения подлодки
Другие страны 16 декабря 2017 19:48
При поиске аргентинской подлодки "Сан-Хуан" нашли затонувшее судно
Другие страны 13 декабря 2017 05:17
Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Аргентине и ЮАР
Беларусь 7 декабря 2017 15:28
Экипаж подлодки San Juan восемь раз звонил на базу из-за аварии перед исчезновением - СМИ
Другие страны 6 декабря 2017 08:25
Российские военные моряки приостановили поиски подлодки San Juan из-за непогоды
В мире 5 декабря 2017 17:00
Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки "Сан Хуан"
В мире 1 декабря 2017 10:50
Стало известно последнее сообщение с пропавшей аргентинской подлодки
В мире 28 ноября 2017 17:45
Аргентина утвердила договор с Россией о выдаче преступников
Россия 28 ноября 2017 15:46
ВМС США обнаружили неопознанный объект в районе исчезновения субмарины San Juan
США 23 ноября 2017 16:56