Сеул призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей

16 февраля 2018 11:37 (UTC+04:00)

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн принял участие в праздничных мероприятиях на границе с КНДР по случаю Нового года по лунному календарю и призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей в ближайшее время "без предварительных условий", сообщает РИА Новости.

"И Южная, и Северная Кореи должны стыдиться текущей ситуации, когда встречи разделенных семей не разрешены… Встреча разделенных семей должна быть проведена как можно скорее без предварительных условий", — цитирует агентство Рёнхап слова южнокорейского министра.

Мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю прошли в пятницу в парке Имджингак, расположенном в городе Пхаджу недалеко от границы двух государств.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от ДМЗ в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года.

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