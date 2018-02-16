Сеул призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн принял участие в праздничных мероприятиях на границе с КНДР по случаю Нового года по лунному календарю и призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей в ближайшее время "без предварительных условий", сообщает РИА Новости.

"И Южная, и Северная Кореи должны стыдиться текущей ситуации, когда встречи разделенных семей не разрешены… Встреча разделенных семей должна быть проведена как можно скорее без предварительных условий", — цитирует агентство Рёнхап слова южнокорейского министра.

Мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю прошли в пятницу в парке Имджингак, расположенном в городе Пхаджу недалеко от границы двух государств.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от ДМЗ в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.