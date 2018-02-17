В Мексике число погибших при крушении вертолета возросло до 13

17 февраля 2018 18:32 (UTC+04:00)

Число погибших в результате крушения в Мексике вертолета с главой МВД и губернатором штата Оахака на борту увеличилось до 13. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается в заявлении Генеральной прокуратуры страны.

"На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших… Еще один человек скончался в больнице", - сообщается в заявлении генпрокуратуры. Таким образом, отметили в прокуратуре, "всего погибли 13 человек".

Ранее сообщалось, что вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали. Как сообщил ранее портал Jornada, по предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль.

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