Пожар в знаменитом монастыре Джоканг в Тибете потушен (ОБНОВЛЕНО)

Пожар в буддийском монастыре и храме Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, потушен, никто не пострадал, сообщает местная официальная газета "Сицзанбао", пишет РИА Новости.

"Вечером 17 февраля в 18.40 в монастыре Джоканг произошел пожар. Пламя было быстро ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал. В округе сохраняется порядок", - говорится в опубликованном сообщении. Также отмечается, что на место происшествия выехал секретарь парткома Тибетского автономного районе У Инцзе. Других подробностей не приводится.

В сети ранее появились фотографии, на которых видно охваченное ярким пламенем здание. По сообщениям некоторых СМИ, если судить по фотографиям, загорелся не главный дворец монастыря, а его жилая часть.

18:54 (GMT+4) Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал "Сина".

Пожар начался вечером в субботу. В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая. Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

На опубликованных в сети фотографиях видно охваченное ярким пламенем здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сообщается, что на место ЧП выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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