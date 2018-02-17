Пожар в знаменитом монастыре Джоканг в Тибете потушен (ОБНОВЛЕНО)

17 февраля 2018 20:35 (UTC+04:00)

Пожар в буддийском монастыре и храме Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, потушен, никто не пострадал, сообщает местная официальная газета "Сицзанбао", пишет РИА Новости.

"Вечером 17 февраля в 18.40 в монастыре Джоканг произошел пожар. Пламя было быстро ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал. В округе сохраняется порядок", - говорится в опубликованном сообщении. Также отмечается, что на место происшествия выехал секретарь парткома Тибетского автономного районе У Инцзе. Других подробностей не приводится.

В сети ранее появились фотографии, на которых видно охваченное ярким пламенем здание. По сообщениям некоторых СМИ, если судить по фотографиям, загорелся не главный дворец монастыря, а его жилая часть.

18:54 (GMT+4) Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал "Сина".

Пожар начался вечером в субботу. В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая. Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

На опубликованных в сети фотографиях видно охваченное ярким пламенем здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сообщается, что на место ЧП выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан подает заявку на включение национального ковроделия в список ЮНЕСКО
Туркменистан 12 февраля 09:48
Состоялось заседание Нацкомиссии Азербайджана по вопросам ЮНЕСКО
Политика 8 февраля 15:53
Гендиректор ЮНЕСКО выступила с посланием по случаю Международного дня радио
В мире 4 февраля 19:56
Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО может присоединиться к мониторингу состояния культурного наследия на оккупированных территориях
Политика 22 января 17:34
Азербайджан пригласил ЮНЕСКО присоединиться к процессу мониторинга на оккупированных территориях
Политика 16 января 22:00
В Узбекистане законопроекты будут проходить международную экспертизу
Узбекистан 15 января 17:00
Макрон предложил включить багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Европа 13 января 15:14
ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации
Израиль 29 декабря 2017 22:30
Древние китайские письмена "цзягувэнь" внесены в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира"
Китай 27 декабря 2017 19:09
Этими картинами азербайджанцы выразили благодарность ЮНЕСКО (ФОТО)
Культура 18 декабря 2017 17:14
Правительство РФ одобрило проект соглашения с ЮНЕСКО о создании центра компетенций
В мире 16 декабря 2017 09:25
Узбекские шелковые ткани признаны нематериальным культурным наследием
Центральная Азия 9 декабря 2017 10:46
ЮНЕСКО включило туркменский танец «Куштдепди» в список нематериального культурного наследия человечества
Туркменистан 9 декабря 2017 08:33
Кяманча включена в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО
Общество 7 декабря 2017 13:47
Азербайджанская долма включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 6 декабря 2017 12:07
В Душанбе обсуждены перспективы сотрудничества между Таджикистаном и ЮНЕСКО
Таджикистан 6 декабря 2017 09:33
Таджикистан в ЮНЕСКО представит Фалак
Таджикистан 2 декабря 2017 09:57
Эксперты ЮНЕСКО проводят семинар по вопросам сохранения нематериального культурного наследия Туркменистана
Туркменистан 29 ноября 2017 18:05