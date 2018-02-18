Выборы депутатов местных Советов пройдут сегодня в Беларуси

18 февраля 2018 08:18 (UTC+04:00)

Выборы депутатов местных Советов 28-го созыва пройдут сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов. Для голосования на местных выборах образовано 5870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек. Мониторинг избирательной кампании проводит 28 тыс. 624 национальных наблюдателя, в числе которых представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Определился представитель Беларуси на "Евровидении-2018": перед конкурсом он выступит в Баку
Интересное 17 февраля 11:59
Профсоюзы Беларуси и Египта договорились об укреплении отношений
Беларусь 17 февраля 09:23
Минфин Беларуси не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке
Беларусь 16 февраля 11:48
В Беларуси снизилось число жалоб на деятельность риелторов
Беларусь 16 февраля 09:15
В Беларуси рассматривается использование блокчейна для учета договоров долевого строительства
Беларусь 15 февраля 15:44
Лукашенко: Белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса
Беларусь 15 февраля 12:17
В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения
Беларусь 15 февраля 09:17
В Беларуси планируется ввести новую форму ипотечного кредитования
Беларусь 14 февраля 15:45
В Беларуси обсудят значение Туркманчайского мирного договора
Беларусь 14 февраля 13:18
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
Беларусь 14 февраля 12:31
Организацию финала детского "Евровидения-2018" обсудили в Минске
Интересное 14 февраля 11:08
Беларусь представит свои разработки на выставке беспилотников UMEX/MST в Абу-Даби
Беларусь 14 февраля 09:14
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе
Беларусь 13 февраля 15:02
В Беларуси проходит акция по контролю за соблюдением правил рыболовства
Беларусь 13 февраля 09:18
"Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на территории России
Беларусь 12 февраля 13:14
В областях Беларуси появятся Советы по развитию предпринимательства
Беларусь 12 февраля 09:15
Беларусь и Китай планируют организовать совместное бюро научных исследований
Беларусь 10 февраля 12:21
Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг
Беларусь 10 февраля 09:17