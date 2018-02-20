Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-2"

20 февраля 2018 11:44 (UTC+04:00)

Индия во вторник утром успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты "Агни-2", которая способна нести ядерную боеголовку, сообщил РИА Новости источник в Организации оборонных исследований и разработок [DRDO, находится в подчинении у министерства обороны страны].

"Командование сил стратегического назначения успешно провело тренировочный пуск баллистической ракеты "Агни-2" с полигона на острове Абдул Калам у побережья индийского штата Орисса", — сказал собеседник агентства, не сообщив дополнительных деталей.

В настоящее время на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

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