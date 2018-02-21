В Мексике взорвался паром с туристами

Взрыв прогремел в среду днем на борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье, ранены 13 человек, передает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России в штате Кинтана-Роо Армину Вольперта.

"Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.

По ее словам, причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту.

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