В Мексике взорвался паром с туристами

21 февраля 2018 23:33 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в среду днем на борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье, ранены 13 человек, передает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России в штате Кинтана-Роо Армину Вольперта.

"Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.

По ее словам, причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту.

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Azernews Newspaper
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