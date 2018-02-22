Более 100 школьниц пропали после нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии

22 февраля 2018 00:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере, 111 школьниц пропали после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

"815 учащихся из 926 вернулись в школу-интернат для девочек. Остальные по-прежнему отсутствуют", - рассказали силовики.

Школа в деревне, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет, была атакована 19 февраля вооруженными активистами "Боко харам".

В апреле 2014 года боевики группировки похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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