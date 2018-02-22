КНДР направит делегацию на закрытие Олимпиады в Южной Корее

22 февраля 2018 11:06 (UTC+04:00)

КНДР направит делегацию высокого ранга на церемонию закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет 25 февраля. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство объединения, передает ТАСС.

"Правительство [Южной Кореи] полагает, что прибытие делегации КНДР поможет улучшению межкорейских отношений и принесет мир на Корейский полуостров, в том числе денуклеаризацию Северной Кореи, - цитирует Yonhap слова источника в министерстве. - В связи с этим Сеул одобрил этот визит".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве объединения, делегация КНДР во время своего пребывания в Южной Корее проведет встречу с президентом этой страны Мун Чжэ Ином.

По данным Yonhap, делегацию КНДР возглавит заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, в ее состав будут входить восемь человек. Представители властей КНДР прибудут в Южную Корею 23 февраля и будут находиться в стране четыре дня.

Yonhap также пишет, что для участия в церемонии закрытия Олимпиады в Южную Корею прибудет и делегация США во главе с дочерью президента Дональда Трампа Иванкой, которая также является его советником. Это позволяет предполагать, что официальные лица КНДР и США могут провести встречу во время олимпийских мероприятий, отмечает агентство.

Делегация КНДР во главе с номинальным главой республики Ким Ён Намом, в состав которой также входила Ким Ё Чжон - родная сестра Ким Чен Ына, посетила Юг 9-11 февраля. В ходе визита состоялись переговоры с Мун Чжэ Ином в Сеуле, представители КНДР также присутствовали на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане 9 февраля. В церемонии принимала участие и делегация США во главе с вице-президентом страны Майклом Пенсом. Аппарат вице-президента США и Госдепартамент 21 февраля подтвердили информацию СМИ о том, что накануне церемонии открытия Олимпиады Пхеньян отменил запланированную встречу Пенса с Ким Ё Чжон и Ким Ён Намом.

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