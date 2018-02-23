СБ ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии

23 февраля 2018 11:15 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

По информации собеседника агентства, на заседании будет рассмотрен подготовленный Кувейтом и Швецией проект резолюции, который переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией.

В документе отмечается, что перемирие, которое должно будет вступить через 72 часа после принятия резолюции, не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство".

Текст также содержит требование ко всем сторонам конфликта, в том числе к сирийским властям, соблюдать нормы международного гуманитарного права. К участникам боевых действий обращен призыв содействовать оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

В четверг на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что согласия по проекту резолюции не достигнуто, и Россия предложила поправки в текст документа, чтобы его положения были осуществимы. Дипломат подчеркнул, что СБ ООН "должен согласовывать выполнимые, а не популистские, оторванные от реальности решения". По его словам, "если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире".

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