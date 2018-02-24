В столице Сомали прогремел взрыв, не менее 18 человек погибли

24 февраля 2018 01:33 (UTC+04:00)

Два взрыва прогремели в Могадишо в пятницу, не менее 18 человек погибли, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.

Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая - рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

Ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госдепартамент подтвердил информацию о взрыве около посольства США в Черногории
США 22 февраля 10:02
В результате взрыва на туристическом судне в Мексике пострадали 18 человек (Обновлено)
Другие страны 22 февраля 02:10
Два человека погибли, более 20 пострадали при взрыве в Мьянме
Другие страны 21 февраля 21:18
В Каракасе в метро взорвали гранату со слезоточивым газом
Другие страны 21 февраля 02:59
Новый взрыв в боливийском городе Оруро унес жизни еще двух человек
Другие страны 14 февраля 09:02
В британском Бирмингеме эвакуировали театр после взрыва
Европа 14 февраля 04:05
В Боливии на карнавале произошел взрыв
Другие страны 11 февраля 08:32
В Ливии прогремел взрыв
Арабские страны 9 февраля 16:25
В Италии прогремел взрыв на заводе по переработке химических отходов
Европа 7 февраля 21:02
Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в Китае
Китай 3 февраля 23:32
Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре признали терактом
Турция 3 февраля 07:29
При взрыве в столице Турции пострадали три человека (ФОТО) (Обновлено)
Турция 1 февраля 22:14
В университете в США произошел взрыв
США 1 февраля 01:27
На нефтеперерабатывающем заводе на Тайване произошел взрыв, пожар ликвидирован (ФОТО)
Энергетика 29 января 18:12
На нефтеперерабатывающем заводе CNPC на Тайване произошел взрыв
В мире 29 января 05:38
Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 95 человек
Другие страны 27 января 18:18
Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 15:03
На химическом заводе в Индии прогремел взрыв, четыре человека погибли
Другие страны 21 января 17:34