В столице Сомали прогремел взрыв, не менее 18 человек погибли

Два взрыва прогремели в Могадишо в пятницу, не менее 18 человек погибли, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.



Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая - рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

Ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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