Число жертв двух взрывов в Сомали возросло до 38 человек

Число погибших в результате двойного взрыва в столице Сомали Могадишо возросло до 38 человек, еще 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Как ранее сообщалось, два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались в центре города в пятницу вечером. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая – рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы. Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Ранее сообщалось о 18 жертвах и 20 пострадавших.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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