В Венесуэле начались масштабные военные учения

25 февраля 2018 00:51 (UTC+04:00)

Крупные военные учения "Независимость-2018" проходят в субботу в Венесуэле, ими руководит лично главнокомандующий президент Николас Мадуро, передает РИА Новости.

"Боливарианская армия Венесуэлы в защиту нашего суверенитета проводит развертывание своих подразделений с целью осуществлять и поддерживать контроль над военными операциями, чтобы подтвердить защиту нашей страны. Потому что наша свобода цены не имеет", – говорится в сообщении вооруженных сил в их микроблоге в Twitter.

Предполагается, что учения продлятся два дня, причем в форме гражданско-военного союза с привлечением гражданских лиц и организаций. Всего в них примут участие более 1 миллиона венесуэльцев, сообщает канал VTV.

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