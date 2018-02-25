В Мексике полицейские задержали и передали бандитам трех итальянцев

25 февраля 2018 05:23 (UTC+04:00)

Трое итальянцев, пропавшие в мексиканском штате Халиско, были похищены и переданы в руки преступной группировки местной полицией, передает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

Три гражданина Италии пропали без вести 31 января, а заявление от родственников в прокуратуру было подано 1 февраля. Все трое пропавших — уроженцы итальянского Неаполя. Родственники итальянцев сразу полагали, что к исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась. Власти Халиско сначала опровергали данные о причастности к этому полицейских.

Согласно заявлению прокуратуры, причастные к похищению полицейские уже установлены. "Четверо предполагаемых виновных задержаны по подозрению в причастности к исчезновению итальянцев, они сотрудники муниципальной полиции Текалитлана, которые рассказали, что передали (итальянцев) представителям организованной преступности", – говорится в коммюнике.

Виновным грозит от 40 до 60 лет тюрьмы.

Сейчас прокуратура продолжает поиск пропавших иностранцев с привлечением поисковых собак.

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Azernews Newspaper
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