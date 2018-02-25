В КНДР заявили, что любая блокада будет рассматриваться как акт войны

25 февраля 2018 14:25 (UTC+04:00)

Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя МИД Северной Кореи, передает РИА Новости.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань. Представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций - "самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи".

"Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны", — говорится в заявлении представителя МИД КНДР.

"В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США пообещали наращивать давление на КНДР
США 23 февраля 20:04
США не собираются мириться с "диктаторским режимом" КНДР - Пенс
США 23 февраля 01:10
Китай будет расследовать возможное нарушение резолюций ООН по КНДР
Китай 22 февраля 12:24
КНДР направит делегацию на закрытие Олимпиады в Южной Корее
Другие страны 22 февраля 11:06
КНДР отменила встречу с Пенсом на Олимпиаде
США 21 февраля 04:51
В Южной Корее арестовали перебежчицу из КНДР за поставки риса северокорейским спецслужбам
Другие страны 18 февраля 09:30
США намерены сохранить давление на КНДР
США 17 февраля 20:08
Южная Корея рассматривает возможность проведения Азиатских игр 2021 года совместно с КНДР
Другие страны 17 февраля 14:32
МИД Японии: признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения
Другие страны 17 февраля 06:38
Столтенберг призвал оказывать больше давления на КНДР
В мире 16 февраля 19:58
Евросоюз продолжать использовать строгий режим санкций против КНДР
Европа 16 февраля 16:17
Нажим на КНДР будет до тех пор, пока Пхеньян не захочет обсуждать денуклеаризацию - госдеп
США 14 февраля 03:24
В США ожидают, что КНДР продолжит ракетные испытания в 2018 году
США 13 февраля 21:42
Тиллерсон считает, что время для переговоров с КНДР еще не пришло
США 12 февраля 16:12
США выразили готовность к переговорам с КНДР
США 12 февраля 07:55
Премьер Южной Кореи встретится с северокорейской делегацией
Другие страны 11 февраля 06:05
Президент Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог с США
Другие страны 10 февраля 11:36
Президент Южной Кореи назвал условия для визита в КНДР
Другие страны 10 февраля 11:14