В КНДР заявили, что любая блокада будет рассматриваться как акт войны

Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя МИД Северной Кореи, передает РИА Новости.



США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань. Представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций - "самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи".

"Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны", — говорится в заявлении представителя МИД КНДР.

"В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".

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