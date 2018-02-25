Президент Южной Кореи принял в Пхёнчхане делегатов из КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с северокорейскими делегатами, которые приехали на закрытие Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента, передает RT.

Северокорейскую делегацию, состоящую из восьми человек, возглавляет заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Как отмечается, визит Ким Ён Чхоля стал неожиданностью, так как изначально предполагалось, что главой делегации будет министр спорта Северной Кореи Ким Иль Гук.

5 февраля сообщалось, что Мун Чжэ Ин встретится с формальным лидером КНДР Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.

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