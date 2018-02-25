У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Японии, сообщает сейсмологическая служба страны, передает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:28 понедельника по местному времени в 73 километрах к востоку от города Минамисома и в 96 километрах от города Иваки в префектуре Фукусима на острове Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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