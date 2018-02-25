Samsung представила новый флагман Galaxy S9 (ВИДЕО)

25 февраля 2018 22:56 (UTC+04:00)

Южнокорейская компания Samsung в воскресенье представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе, пишет РИА Новости.

Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.
Диагональ "бесконечного" дисплея S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.

Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, при этом старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4. Кроме того, пользователи смогут создавать персонализированные селфимоджи.

Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. На Galaxy S9 и S9+ также стала доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой — для доступа к защищенной папке.

В смартфонах впервые представлено приложение SmartThings, позволяющее при помощи гаджета управлять "подключенной" бытовой техникой и устройствами умного дома.

Новые смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе 10-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 845.

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Azernews Newspaper
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