В Папуа-Новой Гвинее произошло еще одно землетрясение

26 февраля 2018 13:42 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 08.26 по времени UTC в 52,7 километра к юго-западу от города Менди в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километра.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени в 92 километрах к западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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