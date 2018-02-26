У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

26 февраля 2018 18:11 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к северу от индонезийского острова Буру в понедельник, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в провинции Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее. Число погибших составило десять человек.

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