Япония уведомила СБ ООН о возможном нарушении санкций против КНДР на море

27 февраля 2018 15:18 (UTC+04:00)

Япония передала в Совет Безопасности ООН данные о подозрительных действиях северокорейского танкера Chon Ma San в Восточно-Китайском море в нарушение санкций СБ ООН против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский МИД.

Действия танкера были зафиксированы ночью 24 февраля японским патрульным самолетом P-3C, и сделаны фотоснимки. По данным японского МИД, северокорейское судно стояло рядом с танкером Xin Yuan 18 под флагом Мальдивской республики.

"С учетом того, что оба судна стояли рядом друг с другом с выключенными огнями, существует вероятность, что оба судна были вовлечены в некую деятельность. На основании тщательного анализа, правительство Японии полагает, что они могли проводить передачу товаров с корабля на корабль, что запрещено санкциями СБ ООН", — отмечается в сообщении МИД Японии.

Сообщается, что информация о возможном нарушении санкций передана также США, которые просили силы самообороны Японии помочь со слежением за северокорейскими судами.

Санкции против КНДР были введены, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок и предусматривают запрет на поставку северным корейцам нефти.

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