Власти Буркина-Фасо объявили о нейтрализации совершивших нападения в Уагадугу людей

3 марта 2018 02:04 (UTC+04:00)

Власти Буркина-Фасо объявили о завершении операции по нейтрализации группы вооруженных людей, напавших в пятницу на ряд зданий в центре столицы страны - Уагадугу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали.

"Власти Буркина-Фасо объявили о завершении операции. Число жертв, по разным источникам, колеблется от 7 до 30", - отметила она. По словам почетного консула, "обстановка в городе успокоилась". "Зона, где произошли атаки, оцеплена полицией и жандармерией", - сказала она.

Ранее Agence France Presse сообщило о том, что в пятницу около 30 человек погибли в результате нападения группы вооруженных людей на здание главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции в Уагадугу. "Пока что нет никаких сведений о том, есть ли среди жертв иностранцы", - сказала почетный консул.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за совершение теракта в Буркина-Фасо.

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