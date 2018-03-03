В КНДР отказались от переговоров с США на предварительных условиях

В Северной Корее отказались от переговоров с Соединёнными Штатами на предварительных условиях. Об этом сообщает «Рёнхап», передает RT.

Отмечается, что власти Северной Кореи не намерены проводить переговоры с США в случае, если американская сторона предложит какие-либо предварительные условия.

Также подчёркивается, что в КНДР не откажутся от разработки своей ядерной программы для того, чтобы начать переговорный процесс.

«Мы полны решимости урегулировать существующий конфликт мирным дипломатическим путём, но мы никогда не будем ни умолять о проведении переговоров, ни исключать военный способ, о котором так часто рассуждают США», - цитирует агентство представителя МИД КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, на каких условиях Соединённые Штаты готовы провести переговоры с Северной Кореей.

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