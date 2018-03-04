Филиал "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за теракт в Буркина-Фасо

4 марта 2018 02:37 (UTC+04:00)

Группировка "Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин" - филиал террористической группировки "Аль-Каида" - взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в столице Буркина-Фасо в минувшую пятницу, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщило мавританское информационное агентство "Аль-Ахбар", в распоряжение которого поступило сообщение от группировки "Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин", передает РИА Новости. Группировка заявила, что теракт был совершен в ответ на убийство одного из ее лидеров французскими военными в ходе антитеррористической операции.

Вооруженные нападения произошли 2 марта в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Целями атак боевиков стали здание генштаба и посольство Франции. Местные власти классифицировали произошедшее как теракт. По словам главы МИД Франции, жертв среди французов нет. По данным министерства безопасности Буркина-Фасо, в результате теракта погибли восемь человек, 80 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число жертв терактов в Буркина-Фасо возросло до восьми
Другие страны 3 марта 12:56
Власти Буркина-Фасо объявили о нейтрализации совершивших нападения в Уагадугу людей
Другие страны 3 марта 02:04
Генсек ООН осудил теракт в Буркина-Фасо
Другие страны 3 марта 00:47
Число жертв атаки в столице Буркина-Фасо возросло до 15 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 2 марта 22:39
Посольство Франции в Буркина-Фасо подверглось нападению
Другие страны 2 марта 15:54
В столице Буркина-Фасо произошел теракт
Другие страны 2 марта 15:36
Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате теракта в Йемене (Обновлено)
Арабские страны 24 февраля 22:50
На северо-востоке Сирии произошел теракт
Арабские страны 18 февраля 23:37
В Ливии число жертв теракта достигло 33 человек (Обновлено)
Другие страны 24 января 07:52
США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле
США 22 января 00:45
МИД Турции осудил атаку террористов в Кабуле
Турция 22 января 00:09
Генсек ООН осудил теракт в Кабуле
Другие страны 29 декабря 2017 04:58
Во Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов
Европа 29 декабря 2017 02:14
В США назвали терактом серию нападений на полицию в Пенсильвании
США 25 декабря 2017 01:46
В Пакистане число погибших при атаке смертника возросло до девяти
В мире 17 декабря 2017 20:11
Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке ранее не попадал в поле зрения властей
США 12 декабря 2017 23:24
Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке заявил, что действовал от имени ИГ
США 12 декабря 2017 21:05
Взрыв в Нью-Йорке был терактом, заявил мэр города
США 11 декабря 2017 22:04