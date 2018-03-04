Филиал "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за теракт в Буркина-Фасо

Группировка "Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин" - филиал террористической группировки "Аль-Каида" - взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в столице Буркина-Фасо в минувшую пятницу, в результате которого погибли восемь человек.



Об этом сообщило мавританское информационное агентство "Аль-Ахбар", в распоряжение которого поступило сообщение от группировки "Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин", передает РИА Новости. Группировка заявила, что теракт был совершен в ответ на убийство одного из ее лидеров французскими военными в ходе антитеррористической операции.

Вооруженные нападения произошли 2 марта в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Целями атак боевиков стали здание генштаба и посольство Франции. Местные власти классифицировали произошедшее как теракт. По словам главы МИД Франции, жертв среди французов нет. По данным министерства безопасности Буркина-Фасо, в результате теракта погибли восемь человек, 80 получили ранения.

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