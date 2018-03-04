Президент Южной Кореи направит в Пхеньян двух спецпосланников

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит 5 марта двух спецпосланников в КНДР с визитом, целями которого являются сближение двух государств и укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По его данным, в Пхеньян с двухдневным визитом отправится директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён. В состав южнокорейской делегации также войдут заместитель министра объединения Чун Хэ Сун, чиновник президентской администрации Юн Кун Ян и высокопоставленный руководитель национальной службы разведки Ким Сан Гюн.

Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президент Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств.

По данным Yonhap, после поездки в КНДР спецпосланники отправятся в США с коротким визитом, чтобы обсудить результаты пребывания в КНДР.

В четверг вечером состоялся телефонный разговор между президентами Республики Корея и США, в котором Мун Чжэ Ин сообщил, что готов направить посланника в Пхеньян для проведения переговоров. Обе стороны еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программы.

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