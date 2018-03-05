Новое землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Папуа – Новой Гвинее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Ранее в воскресенье в Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0 в 83 километрах к юго-западу от города Поргера.

Новые подземные толчки зафиксированы в 19:56 по времени UTC воскресенья. Эпицентр располагался в 112 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

На прошлой неделе в Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки были в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек.

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