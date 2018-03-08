В Китае рассказали о возможном соперничестве с США

8 марта 2018 07:28 (UTC+04:00)

Между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, они не обязательно должны быть противниками, заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

"Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции.
Министр также добавил, что Китай не собирается заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

"Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что чем большие Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран. "Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене", - добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.

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