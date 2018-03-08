У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,0

8 марта 2018 22:15 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в четверг у северо-восточной части Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 17.39 по времени UTC (20.39 мск) четверга. Эпицентр располагался в 43 км к востоку от города Тарон, провинция Новая Ирландия, на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

На прошлой неделе в стране произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертвами стихии, по последним данным, стали не менее 80 человек.

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