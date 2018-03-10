Близ Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

10 марта 2018 14:17 (UTC+04:00)

В Тихом океане в 942 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки службы, эпицентр зафиксированного в 21:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты - 30.91 градуса южной широты и -177.693 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Azernews Newspaper
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