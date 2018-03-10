Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение

10 марта 2018 23:33 (UTC+04:00)

Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона узнали, как катание на велосипеде влияет на процесс старения, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Medical Xpress.

Для этого они пригласили 125 велолюбителей в возрасте 55-79 лет. Мужчинам (84 человека) нужно было проехать 100 километров менее чем за 6,5 часа, женщинам (41 человек) — 60 километров за 5,5 часа. В исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением. Участники прошли серию лабораторных тестов, после чего их результаты сравнили с показателями 75 человек в возрасте 57-80 лет), не занимающихся спортом на регулярной основе, и 55 молодых людей (20-36 лет).

Исследование показало, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе. У велосипедистов также с возрастом не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

Кроме того, выяснилось, что занятия спортом повышают активность тимуса — вилочковой железы. Этот орган, в котором стволовые клетки преобразуются в Т-лимфоциты, с увеличением возраста уменьшается в размерах. Однако у велосипедистов тимус производит столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей, показало исследование.
Их тела старели, так сказать, оптимально — без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки. "Если убрать ее, ухудшится и состояние здоровья", — отметил профессор Королевского колледжа Лондона Стивен Харридж.

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