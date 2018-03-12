На Кубе завершились парламентские выборы

12 марта 2018 04:52 (UTC+04:00)

Выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) завершились в воскресенье вечером на Кубе, передает РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

Сейчас идет подсчет бюллетеней. По последним официальным данным, в голосовании приняли участие более 68% из свыше чем 8 миллионов зарегистрированных избирателей. Также кубинцы избирали депутатов ассамблей народной власти в провинциях страны.

Данные выборы важны тем, что именно парламент 19 апреля на своем первом заседании изберет членов Госсовета Кубы, которые в свою очередь назовут нового главу кубинского государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает 86-летний Рауль Кастро, однако он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле.

По оценкам экспертов, пока самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Кубы.

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