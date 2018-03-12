В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 38 человек (Обновлено)

12 марта 2018 15:06 (UTC+04:00)

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 38 человек, еще 23 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

"Мы только что извлекли из обломков погибших и пострадавших", - заявил агентству представитель правительства Непала.

14:36 (GMT+4) По меньшей мере семь человек погибли, 18 получили ранения в результате крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bagnla в районе аэропорта Катманду, сообщает газета Kathmandu Tribune со ссылкой на официального представителя аэропорта, передает РИА Новости.

По словам представителя Международного аэропорта Катманду Прима Ната Тхакура, 25 человек госпитализированы после крушения, из них семь впоследствии были объявлены погибшими.

13:49 (GMT+4) Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla, разбившийся в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на администрацию воздушной гавани, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров.

13:37 (GMT+4) Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя воздушной гавани, передает РИА Новости.

По данным издания, бортовой номер самолета — S2-AGU. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Власти полагают, что в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения пока не поступало.

​​Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту.

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