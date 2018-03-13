Китай проведет реформу правительства

13 марта 2018 06:08 (UTC+04:00)

Китай объявил о грядущей реорганизации правительства, план которой представят для обсуждения на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая - ИФ), передает Интерфакс.

Часть деталей известна сейчас. Как сообщило агентство "Синьхуа", при министерстве общественной безопасности сформируют государственную иммиграционную администрацию. Учредят комиссию по регулированию страхования и банковских услуг.

Ранее ВСНП проголосовало за снятие ограничений на пребывание у власти главы государства.

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